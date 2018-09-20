Чиновникам резко повысят зарплату

Власти увеличат траты на материальное стимулирование чиновников

Правительство планирует потратить 630 миллиардов рублей на материальную мотивацию чиновников в 2019–2021 годах.

РБК пишет со ссылкой на проект федерального бюджета, что правительство намерено зарезервировать расходы на мотивацию чиновников: 138,6 миллиарда рублей в 2019 году (это на 39 миллиардов больше, чем предусмотрено в действующем законе о бюджете), 208,9 миллиарда в 2020 году (больше на 109 миллиардов), 284,4 миллиарда рублей в 2021 году.

Уточняется, что эти деньги пустят на «поэтапное увеличение гарантированной части денежного содержания [постоянной части зарплаты], материальное стимулирование, а также пенсионное обеспечение государственных гражданских служащих».

Этот проект бюджета рассмотрят на заседании правительства 20 сентября.

В августе 2016 года президент Владимир Путин подписал указ «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы РФ на 2016–2018 годы», в котором поставил задачу до 2019 года усовершенствовать систему материального стимулирования госслужащих, а также структуры их денежного содержания.

По данным Росстата, средняя зарплата чиновников, работающих в центральных аппаратах министерств и ведомств, составляет 118,8 тысячи рублей.