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Замгоссекретаря США и глава МИД Грузии обсудили вопросы безопасности
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Замгоссекретаря США и глава МИД Грузии обсудили вопросы безопасности 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл и глава МИД Грузии Давид Залкалиани обсудили на встрече в Вашингтоне в среду вопросы безопасности, сообщила в письменном заявлении официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
"В ходе встречи замгоссекретаря Хейл подтвердил, что США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Грузии. Обе стороны обсудили сотрудничество США и Грузии по общим приоритетам в области глобальной безопасности, а также взгляды сторон на события в регионе", — сказала Науэрт.
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