Замгоссекретаря США и глава МИД Грузии обсудили вопросы безопасности

"В ходе встречи замгоссекретаря Хейл подтвердил, что США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Грузии. Обе стороны обсудили сотрудничество США и Грузии по общим приоритетам в области глобальной безопасности, а также взгляды сторон на события в регионе", — сказала Науэрт.