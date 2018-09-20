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США заявили о готовности изменить отношения с КНДР
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США заявили о готовности изменить отношения с КНДР 

Российская Газета + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Госсекретарь США Майк Помпео пригласил министра иностранных дел КНДР Ли Ен Хо в Нью-Йорк на двустороннюю встречу. По словам Помпео, Соединенные Штаты готовы немедленно участвовать в переговорах, чтобы изменить отношения двух стран.
По данным агентства Yonhap News, встреча Помпео и главы МИД КНДР пройдет на следующей неделе, в рамках Генассамблеи ООН, пишет "Интерфакс".
Кроме того, США пригласили представителей Северной Кореи на встречу со спецпредставителем госдепа по КНДР Стивеном Биганом в Вене в ближайшее время, сообщает телеканал Fox News.
Майк Помпео подчеркнул, что процесс денуклеаризации КНДР должен завершиться до января 2021 года. Он также приветствовал результаты межкорейского саммита, который прошел на этой неделе в Пхеньяне.
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