США заявили о готовности изменить отношения с КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео пригласил министра иностранных дел КНДР Ли Ен Хо в Нью-Йорк на двустороннюю встречу. По словам Помпео, Соединенные Штаты готовы немедленно участвовать в переговорах, чтобы изменить отношения двух стран.

Кроме того, США пригласили представителей Северной Кореи на встречу со спецпредставителем госдепа по КНДР Стивеном Биганом в Вене в ближайшее время, сообщает телеканал Fox News

Майк Помпео подчеркнул, что процесс денуклеаризации КНДР должен завершиться до января 2021 года. Он также приветствовал результаты межкорейского саммита, который прошел на этой неделе в Пхеньяне.