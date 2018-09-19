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Трамп подтвердил скорую встречу с Ким Чен Ыном
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Трамп подтвердил скорую встречу с Ким Чен Ыном 

Lenta.ru + ещё 23 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
О планирующейся встрече Трамп сообщил в разговоре с прессой перед отъездом в Северную Каролину. «Мы будем [встречаться]», — ответил президент на вопрос журналиста, будет ли он в скором времени встречаться с Ким Чен Ыном.
Ранее в этот же день президент порадовался ядерному разоружению Северной Кореи в своем Twitter. По этому поводу Трамп написал «… мы прошли долгий путь», а также сказал, что совместная заявка Северной и Южной Кореи на проведение Олимпийских игр в 2032 году это «очень волнительно».
Ранее сообщалось, что Трамп получил от Ким Чен Ына письмо, в котором содержалось предложение о следующей встрече.
Первая, историческая встреча лидеров двух стран состоялась 12 июня 2018 в Сингапуре.
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