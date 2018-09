WP: Трамп сомневался в необходимости высылки из США дипломатов из-за «дела Скрипалей» 

ВАШИНГТОН, 19 сентября. / ТАСС /. Корреспондент газеты The Washington Post Грег Миллер в своей новой книге «Кандидат» (The Apprentice) выступил с утверждением, что весной 2018 года президент США Дональд Трамп сомневался в необходимости высылки с территории США российских дипломатов в связи с так называемым делом Скрипалей. Отрывок из книги опубликовала в среду газета The Washington Post.