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WP: Трамп сомневался в необходимости высылки из США дипломатов из-за «дела Скрипалей»
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WP: Трамп сомневался в необходимости высылки из США дипломатов из-за «дела Скрипалей» 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Корреспондент газеты The Washington Post Грег Миллер в своей новой книге «Кандидат» (The Apprentice) выступил с утверждением, что весной 2018 года президент США Дональд Трамп сомневался в необходимости высылки с территории США российских дипломатов в связи с так называемым делом Скрипалей. Отрывок из книги опубликовала в среду газета The Washington Post.
"Когда премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила Трампу по телефону о том, что британские власти на 95% уверены в том, что Москва была ответственна [за отравление Сергея Скрипаля и его дочери], Трамп ответил: «Может нам стоит дождаться 98%?». Во время одного из уик-эндов в своем поместье Мар-о-Лаго (штат Флорида) советники Трампа убеждали его поддержать план по высылке 60 подозреваемых российских шпионов из США, уповая на то, что действия Вашингтона должны соответствовать по масштабу действиям союзников в Европе", — утверждает Миллер. По данным сотрудников Белого дома, на которых ссылается автор книги, Трамп на обратном пути из своего поместья в Вашингтон сначала промолчал по этому поводу, а затем выразил сомнение в целесообразности высылки дипломатов.
"Может быть, нам не стоит делать этого", — сообщил он заместителю своего помощника по национальной безопасности Рики Уанделлу на борту вертолета по пути в Белый дом 25 марта", — пишет Миллер. В конечном итоге, как утверждается в книге, убедить Трампа удалось руководителю аппарата сотрудников Белого дома Джону Келли, однако впоследствии американский лидер якобы был раздосадован тем фактом, что другие государства не выслали такое же, как и США, число российских дипломатов. «Трамп переживал, что [президент России Владимир] Путин будет воспринимать его как агрессора и обвинил своих помощников в том, что они ввели его в заблуждение», — утверждает Миллер.
Вашингтон 26 марта сообщил о высылке 60 дипломатов из РФ и о закрытии генконсульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, а также Австралия, Грузия и Канада выслали 63 дипломата из РФ. НАТО уменьшила состав российской миссии до 20 человек, а ЕС отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия (ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же числа британских).
Скоординированная акция произошла на фоне отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, в котором некоторые страны Запада обвиняет Россию. Москва отвергает причастность к инциденту.
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