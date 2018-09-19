СМИ рассказали, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии

FP рассказал, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии

Так, журнал FP приводит яркий пример для подтверждения этого тезиса. В материале отмечается, что инцидент, который мог «воспламенить» отношения России и Израиля — сбитый российский военный самолет-разведчик Ил-20 — был урегулирован буквально словами, которыми обменялись две столицы.

После того, как министерство обороны России обвинило Израиль в «создании опасной ситуации» при атаке на сирийский город Латакия, вмешался президент России Владимир Путин , который назвал гибель 15 российских военных «цепью трагических обстоятельств».

Кульминацией этого является договоренность между Россией и Турцией о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлибе, шаг, который в Вашингтоне приветствуют, отмечается в материале. Как отмечает Foreign Policy, это еще одно доказательство того, что российский президент Владимир Путин переиграл президента США Дональда Трампа так же ловко, как и до него переиграл президента Барака Обаму , взяв под свой контроль региональную повестку.

Тем не менее, в Вашингтоне решили, что не будут равняться на Россию и соответствовать ее масштабу действий в сирийском регионе. Администрация Трампа, убедившись, что главная угроза интересам безопасности США в Сирии — это террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России), которая уже либо мертва, либо умирает, похоже, действует таким же образом, руководствуясь принципом «руки прочь».

«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории России.