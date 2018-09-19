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СМИ рассказали, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии
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FP рассказал, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии 

Газета.ру 56 минут назад
Россия стала всеобщим другом на Ближнем Востоке: как для «смертельных противников» США, таких как Иран, врагов Америки, таких как Турция, и близкого союзника Вашингтона, такого как Израиль, пишет американский журнал Foreign Policy.
Так, журнал FP приводит яркий пример для подтверждения этого тезиса. В материале отмечается, что инцидент, который мог «воспламенить» отношения России и Израиля — сбитый российский военный самолет-разведчик Ил-20 — был урегулирован буквально словами, которыми обменялись две столицы.
После того, как министерство обороны России обвинило Израиль в «создании опасной ситуации» при атаке на сирийский город Латакия, вмешался президент России Владимир Путин, который назвал гибель 15 российских военных «цепью трагических обстоятельств».
Кульминацией этого является договоренность между Россией и Турцией о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлибе, шаг, который в Вашингтоне приветствуют, отмечается в материале. Как отмечает Foreign Policy, это еще одно доказательство того, что российский президент Владимир Путин переиграл президента США Дональда Трампа так же ловко, как и до него переиграл президента Барака Обаму, взяв под свой контроль региональную повестку.
Тем не менее, в Вашингтоне решили, что не будут равняться на Россию и соответствовать ее масштабу действий в сирийском регионе. Администрация Трампа, убедившись, что главная угроза интересам безопасности США в Сирии — это террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России), которая уже либо мертва, либо умирает, похоже, действует таким же образом, руководствуясь принципом «руки прочь».
«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории России.
Газета.ру: последние новости
В сенате США посоветовали Трампу быть осторожным в своих желаниях AP: встреча в Тегеране покажет, может ли дипломатия остановить военные действия в Идлибе NYT: США испугались за перебежчиков из России на фоне дела Скрипалей
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