В МИДе осудили давление США на ООН в вопросе санкций против КНДР

"Вызывает глубокое сожаление, что в период своего сентябрьского председательства в СБ ООН американцы активизировали попытки поставить под свой контроль как сам Совет, так и его вспомогательные органы, включая Комитет 1718", — говорится в комментарии ведомства.

В МИДе подчеркнули, что слом норм межгосударственного общения Соединенными Штатами является «опасной тенденцией», а также выразили недовольство стремлением США диктовать правила международной системы.