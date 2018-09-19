МИД РФ: Попытки США подчинить себе Совбез ООН вызывают сожаление

Как отмечается в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, постпред США при ООН Ники Хейли и ранее обвиняла Москву в «систематическом нарушении» режима международных санкций в отношении КНДР.

В частности, напоминает МИД РФ, «она в очередной раз сетовала на то, что Россия „не позволила“ санкционному Комитету 1718 по КНДР запретить поставки в эту страну до конца 2018 года нефтепродуктов, чего так добиваются американцы, ссылаясь на свои произвольные оценки объемов якобы имевшего место контрабандного ввоза данной продукции в КНДР».

Теперь же, подчеркивается в комментарии, Хейли пошла еще дальше и «обвинила Россию в перекачке в открытом море нефтепродуктов на северокорейские суда. В качестве „примера“ она ссылалась на единичный случай, вменяемый Вашингтоном российскому танкеру „Патриот“. И это при том, что, по заключению группы экспертов Комитета 1718, данное судно своими действиями санкционного режима не нарушило».

Даже российская поддержка планов Пхеньяна и Сеула по стыковке железных дорог на Корейском полуострове «преподносится как попытка России получить доступ к незамерзающим южнокорейским портам — разумеется, „в нарушение“ санкционных резолюций СБ ООН», отмечает МИД РФ.

В заявлении подчеркивается сожаление в отношении американской политики в ООН. «Вызывает глубокое сожаление, что в период своего сентябрьского председательства в СБ ООН американцы активизировали попытки поставить под свой контроль как сам Совет, так и его вспомогательные органы, включая Комитет 1718, — говорится в документе. — Эта опасная тенденция отражает общий курс США на слом норм межгосударственного общения в целях выстраивания такой „основывающейся на правилах“ международной системы, в которой эти самые „правила“ определяет только Вашингтон».