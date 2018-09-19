Северная и Южная Кореи добились прорыва в отношениях

Лидеры двух государств договорились прекратить крупные военные учения возле разделительной линии, начать работы по соединению автомобильных и железных дорог, возобновить экономическое сотрудничество. Пхеньян согласился демонтировать ряд своих ядерных объектов. Обе страны намерены подать заявку на совместное проведение летней Олимпиады в 2032 году, а на Игры 2020 года в Токио корейские спортсмены отправятся единой командой. В обеих столицах подписанную декларацию называют первым шагом на пути к миру и процветанию на полуострове.