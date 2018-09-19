Ещё
Северная и Южная Кореи добились прорыва в отношениях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Северная и Южная Кореи добились прорыва в отношениях 

Авторадио + ещё 1 36 минут назад
Лидеры двух государств договорились прекратить крупные военные учения возле разделительной линии, начать работы по соединению автомобильных и железных дорог, возобновить экономическое сотрудничество. Пхеньян согласился демонтировать ряд своих ядерных объектов. Обе страны намерены подать заявку на совместное проведение летней Олимпиады в 2032 году, а на Игры 2020 года в Токио корейские спортсмены отправятся единой командой. В обеих столицах подписанную декларацию называют первым шагом на пути к миру и процветанию на полуострове.
Авторадио: последние новости
Дмитрий Медведев назначил Олега Осипова своим пресс-секретарём Абэ раскрыл детали разговора с Путиным о мирном договоре и Курилах Поклонская отреагировала на лишение статуса главы комиссии Госдумы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич высказался об антироссийском решении Украины173
В Нальчике начались беспорядки39
«Гибель российского Ил-20 в Сирии — месть США»140
Порошенко раскрыл потери ВСУ в Донбассе73
В Нижегородской области разбился Миг-31225
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:19
В Нальчике начались беспорядки
Общество
02:40
СМИ рассказали, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии
Политика
00:30
Порошенко раскрыл потери ВСУ в Донбассе
В мире Украина
02:14
«Гибель российского Ил-20 в Сирии — месть США»
Происшествия Статьи
02:56
Путин обсудил с Меркель убийство Захарченко
Политика
00:21
«Путин произвел пять выстрелов из винтовки»
Армия Оружие
03:18
Макаревич высказался об антироссийском решении Украины
В мире
05:43
Порошенко ответил на обвинения в крушении МH17
В мире Армия
01:00
В Нижегородской области разбился Миг-31
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение