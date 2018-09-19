Слуцкий заявил, что получил визу США для участия в Генассамблее ООН

Генассамблея ООН пройдет с 24 по 27 сентября в Нью-Йорке

"Виза получена, едем. Будет масса интересных контактов. Не исключаю контакты с (американским сенатором) Рэндом Полом, который специально планировал приехать в Нью-Йорк", — сказал Слуцкий журналистам в среду.

Политик также не исключил контактов с американскими представителями в связи с задержанием россиянки Марии Бутиной

" (Ожидаем темы) Украины, конечно, могут быть разные выпады, в том числе и по Сирии. Мы должны понимать, что будут продолжаться попытки Вашингтона собрать больше голосов в пользу так называемой реформы ООН … Мы это поддержать не можем", — отметил парламентарий.