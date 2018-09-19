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Слуцкий заявил, что получил визу США для участия в Генассамблее ООН
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Слуцкий заявил, что получил визу США для участия в Генассамблее ООН 

РИА Новости + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что получил американскую визу для участия в предстоящей Генассамблее ООН.
Генассамблея ООН пройдет с 24 по 27 сентября в Нью-Йорке.
"Виза получена, едем. Будет масса интересных контактов. Не исключаю контакты с (американским сенатором) Рэндом Полом, который специально планировал приехать в Нью-Йорк", — сказал Слуцкий журналистам в среду.
Политик также не исключил контактов с американскими представителями в связи с задержанием россиянки Марии Бутиной.
" (Ожидаем темы) Украины, конечно, могут быть разные выпады, в том числе и по Сирии. Мы должны понимать, что будут продолжаться попытки Вашингтона собрать больше голосов в пользу так называемой реформы ООН… Мы это поддержать не можем", — отметил парламентарий.
Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности «международные отношения».
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