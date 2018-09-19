В Госдуме прокомментировали включение России в список основных киберугроз США

Включив Россию и ряд других стран в список основных киберугроз США Пентагон пытается оправдать наличие собственных кибервойск. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР) в интервью РИА «Новости».

«Я думаю, что эти угрозы выдуманные — выдуманные американскими военными. Они таким образом обосновывают наличие кибервойск в США», — заявил депутат.

По его словам, Вашингтон «придумывает», что в России, КНДР Китае есть угроза, чтобы его кибервойска не были «потешными». Морозов уточнил, что ему не известно о наличии в российских вооружённых частях подразделений, нацеленных на кибератаки. «Поэтому это всё для оправдания собственных намерений», — сказал он.

В среду, 19 сентября, телеканал Fox News сообщил, что Пентагон включил Россию и Китай в список основных угроз в своей новой стратегии по кибербезопасности, передаёт РИА «Новости» . Такая информация приводится со ссылкой на выдержки из соответствующего документа.

В нём отмечается, что Россия якобы «использовала информационные операции в киберпространстве, чтобы оказывать влияние» на население США и «бросить вызов» демократическим процессам страны. Согласно документу,

Китай вовсе «пытался украсть» секретную информацию у американского правительства и институтов частного сектора. Также в список киберугроз США попали Иран и КНДР.

Как сообщил сенатор Франц Клицевич, включение России и Китая в список главных угроз стратегии кибербезопасности США может послужить поводом для кибератак на Москву и Пекин. Кроме того, в интервью РИА «Новости» он заявил, что теперь США постараются использовать очередной повод для «безосновательных санкций против РФ».

При этом Россия готова к такому развитию событий, заявил Клинцевич.