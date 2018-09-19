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Российский посол в Пхеньяне оценил итоги встречи лидеров КНДР и Южной Кореи
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Российский посол в Пхеньяне оценил итоги встречи лидеров КНДР и Южной Кореи 

РИА Новости 6 часов назад
РИА НОВОСТИ. РФ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЕТ ВСТРЕЧУ ЛИДЕРОВ КНДР И ЮЖНОЙ КОРЕИ, ПРИМИРЕНИЕ МЕЖДУ СТОРОНАМИ ПРИВЕДЕТ К РАЗРЯДКЕ ВОЕННОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ — ПОСОЛ В ПХЕНЬЯНЕ
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