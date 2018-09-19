Ещё
Клинтон рассказала, как Путин обыгрывает Трампа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Клинтон рассказала, как Путин обыгрывает Трампа 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Бывший госсекретарь США и соперник Дональда Трампа по президентской гонке 2016 года Хиллари Клинтон заявила, что российский президент Владимир Путин перехитрил своего американского коллегу. Об этом она рассказала в интервью MSNBC, сообщает Североамериканское бюро НСН.
По ее словам, она проиграла в президентских выборах двухлетней давности из-за того, что являлась препятствием в планах российского государства. Клинтон утверждает, что президент РФ предпочитал Трампа и хотел, чтобы она проиграла.
«Я думаю, они играют в большую игру. Я не знаю, является ли Трамп инструментом Путина сознательно или несознательно. Но очевидно, что он играет в шашки пока Путин играет в 3D-шахматы», — заявила Хиллари Клинтон.
Напомним, Хиллари Клинтон, баллотировавшаяся на пост президента США от Демократической партии, проиграла кандидату от республиканцев Дональду Трампу по результатам голосования коллегий выборщиков. По общему количеству голосов, за экс-госсекретаря проголосовали практически на три миллиона больше американцев, чем за Трампа.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Турчак прокомментировал прошедшие выборы губернатора Приморья МИД вызвал послов двух стран на фоне «шпиономании» Депутатская арифметика. В Госдуме объяснили снижение штрафов за прогулы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль635
Ещё одна страна поддержала Россию по Крыму487
Опубликован список погибших в трагедии с Ил-20133
Грузины вбросили нелепую версию гибели MH-17187
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия71
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:21
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия
Армия Войска
05:14
Во Львове запретили использовать русский язык
Украина В мире
01:30
Опубликован список погибших в трагедии с Ил-20
Армия
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение