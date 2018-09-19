Клинтон рассказала, как Путин обыгрывает Трампа 

Бывший госсекретарь США и соперник Дональда Трампа по президентской гонке 2016 года Хиллари Клинтон заявила, что российский президент Владимир Путин перехитрил своего американского коллегу. Об этом она рассказала в интервью MSNBC, сообщает Североамериканское бюро НСН.
По ее словам, она проиграла в президентских выборах двухлетней давности из-за того, что являлась препятствием в планах российского государства. Клинтон утверждает, что президент РФ предпочитал Трампа и хотел, чтобы она проиграла.
«Я думаю, они играют в большую игру. Я не знаю, является ли Трамп инструментом Путина сознательно или несознательно. Но очевидно, что он играет в шашки пока Путин играет в 3D-шахматы», — заявила Хиллари Клинтон.
Напомним, Хиллари Клинтон, баллотировавшаяся на пост президента США от Демократической партии, проиграла кандидату от республиканцев Дональду Трампу по результатам голосования коллегий выборщиков. По общему количеству голосов, за экс-госсекретаря проголосовали практически на три миллиона больше американцев, чем за Трампа.