Клинтон рассказала, как Путин обыгрывает Трампа

По ее словам, она проиграла в президентских выборах двухлетней давности из-за того, что являлась препятствием в планах российского государства. Клинтон утверждает, что президент РФ предпочитал Трампа и хотел, чтобы она проиграла.

«Я думаю, они играют в большую игру. Я не знаю, является ли Трамп инструментом Путина сознательно или несознательно. Но очевидно, что он играет в шашки пока Путин играет в 3D-шахматы», — заявила Хиллари Клинтон.