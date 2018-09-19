Ещё
В Совфеде высказались о стратегии кибербезопасности США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде прокомментировали новую стратегию кибербезопасности США 

РИА Новости + ещё 26 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Включение России и Китая в список главных угроз стратегии кибербезопасности США может послужить поводом для кибератак на эти страны, заявил РИА Новости в среду член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
Пентагон включил Россию и Китай в список основных угроз в своей новой стратегии по кибербезопасности, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на выдержки из документа, попавшие в его распоряжение. Как говорится в стратегии, США сталкиваются с "неминуемым и неприемлемым риском" со стороны "вредоносной кибердеятельности" и "были вовлечены в долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией".
"США с упорством, достойным лучшего применения, продолжают гнуть всю ту же линию: Россия и Китай — основные угрозы их демократическим ценностям. Новое здесь состоит только в том, что подобные ни на чем не основанные утверждения включаются в официальный документ — так называемую стратегию кибербезопасности", — сказал Клинцевич.
По мнению сенатора, сделано это с далеко идущими последствиями, и в будущем вполне "может послужить поводом для кибератак на Россию и Китай". Кроме того, США постараются использовать очередной повод для "безосновательных санкций против РФ", уверен политик.
Он подчеркнул, что в Москве "к такому ходу событий готовы".
Ранее в июле президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Россия готова развивать сотрудничество с США в борьбе с терроризмом и обеспечении кибербезопасности.
Последние новости
Шойгу рассказал, почему произошла такая трагедия Стало известно, по чьей вине был сбит российский Ил-20 "Меня продали за 15 марок". Как жили люди, угнанные немцами из СССР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль635
Ещё одна страна поддержала Россию по Крыму487
Опубликован список погибших в трагедии с Ил-20133
Грузины вбросили нелепую версию гибели MH-17187
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия71
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:21
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия
Армия Войска
05:14
Во Львове запретили использовать русский язык
Украина В мире
01:30
Опубликован список погибших в трагедии с Ил-20
Армия
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение