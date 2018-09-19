Первенство неудачников: самые безуспешные лидеры России

Первенство неудачников: три самых безуспешных лидера России

Успех всегда идет рука об руку с неудачей. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в учебники истории. А там рассказывается не только о взлетах, но и о падениях, не только о лидерах, которые вели за собой страну, но и о тех, что тянули ее невольно на край пропасти. О крутых и порою жестоких руководителях мы уже рассказали в одной из недавних статей. На этот раз, речь пойдет о тех, кто не смог, увы, справиться с лидерской ролью и выпустил вожжи из рук.

Конечно, в прошлом таких неудачников можно найти во множестве, но мы выделим только трех из них. По той простой причине, что у кормила власти они были по историческим меркам недавно, а один даже является ныне здравствующим политиком.

Потеря государством управляемости

Ломать, как известно, не строить, но потерять огромное государство с многовековой историей в короткий срок тоже надо суметь. Именно это и произошло при Николае II и М. С. Горбачеве. Никита Хрущев, тоже вполне мог довести вверенную ему страну и партию до удручающего состояния. Но ему «не повезло», так как его сняли с занимаемых должностей буквально в тот самый момент, когда ситуация могла начать развиваться именно по такому же катастрофическому сценарию.

И Николай II и Горбачев конечно, не хотели развала страны и делали все возможное, чтобы его не допустить, но у обоих ничего не получилось. И вряд ли могло получиться, учитывая практически полное отсутствие должного авторитета в народе, которым им суждено было руководить.

Правда, если Николая II больше не любила интеллигенция, то Михаил Сергеевич не снискал, похоже, особой любви в широких массах простых трудящихся. Точнее сказать, сначала снискал призывом совершенствовать социализм, но потом очень быстро его утратил, когда вместо обещанного совершенствования началось фактически его свертывание. Ну и конечно, сильным ударом по авторитету М. С. Горбачева стала антиалкогольная кампания. В принципе, нужная и даже необходимая, но проведенная крайне неудачно.

Удивительно, но бороться с «зеленым змием» также безуспешно пытался и Николай II. Он собирался прекратить вообще продажу казенной водки, притом что она была казенной во всех смыслах этого слова — немалая часть бюджета пополнялась именно за счет нее.

Не были последовательны Горбачев и Николай II и в своей национальной политике. Они то шли на уступки националистам, соответственно, в Прибалтике и Финляндии , то закручивали гайки. При Горбачеве то пышным цветом зацветали различные «саюдисы» и прочие националистические организации, то вдруг вводились войска для остановки уже шедших полным ходом процессов отделения от СССР. Точно так же император Николай II то отменял Конституцию Финляндии, то даровал ее обратно.

Такая половинчатая политика не могла закончиться ничем хорошим. И как мы теперь знаем, закончилась она сразу двумя геополитическими катастрофами в течении одного века.

Экономические трудности

В основе могущества любого государства лежит сильная экономика. Это аксиома, но соответственно, слабость любой страны тоже обусловлена экономикой, только лежащей на боку. Совершенно очевидно, что и при Николае Александровиче, и при Никите Сергеевиче, и при Михаиле Сергеевиче именно глубокий кризис в промышленности и сельском хозяйстве вызвал те потрясения, которые пришлось испытать нашей стране при их руководстве.

Что касается экономической ситуации в николаевскую эпоху, то относительно нее единого мнения нет. Одни сожалеют о «России, которую мы потеряли» и искренне полагают, что, если бы не революционные потрясения, то, весело хрустя французской булкой, наша родина стала бы первой экономической державой мира. Другие, напротив, напоминают о почти рабских условиях труда на заводах и фабриках того времени, о лаптях и лучине в деревне. И тоже искренне полагают, что все так и могло оставаться и впредь, если бы Октябрьская революция не начала эксперимент построения нового общества социальной справедливости.

Скорее всего, эти споры никогда не закончатся, в то время как никаких дискуссий о хрущевской оттепели и особенно горбачевской перестройке особо и нет. Не так уж много искренних сторонников опытов, которые в начале 1960-х гг. привели первым закупкам зерна у заклятых партнеров из США и перебоям с мясом, а в конце 1980-х гг. и вовсе к километровым очередям, практически тотальному дефициту и пустым прилавкам.

Грешил непродуманными и половинчатыми реформами и Николай II. Правда, они не несли в себе столько невольно разрушительного потенциала, на наш взгляд, как новации Хрущева и «курс на глубокие преобразования» Горбачева. Тем не менее, ничем хорошим и они не закончились — даже относительно успешная реформа П. А. Столыпина привела не только к росту производства, но и к колоссальному расслоению на деревне, появлению миллионов бедняков, готовых за копейки продавать свою рабочую силу.

Именно их недовольство своим социально-экономическим положением и привело к трем революциям кряду. Равно как и возмущение рабочих в Новочеркасске вызвало печально знаменитые волнения 1962 г., во многом предопределившие отставку Н. С. Хрущева. Ну, а жирную точку в политике перестройки конца 1980-х гг. поставили знаменитые шахтерские забастовки.

Впрочем, при каждом из нами упомянутых лидеров находилось оправдание трудностей. И понятно почему, ведь гораздо удобнее и морально комфортней считать, что добиться успеха не дают козни геополитических противников. Тем более что воздействие со стороны Запада и вправду имело место во всех трех эпохах. Только вот основные трудности были вызваны все же не им, а сугубо внутренними проблемами и неспособностью своевременно и грамотно их решать.

Провалы на международной арене

Многие промахи во внутренней политике можно было компенсировать за счет успехов во внешней. Увы, никому из героев данной статьи это не удалось. Так что в разряде неудач на международной арене трудно назвать явного фаворита. Ни одному, по нашему глубокому убеждению, не удалось поднять авторитет страны в мире, хотя и по разным причинам.

Николай II позволил втянуть свою страну в заведомо проигрышную для нее схватку за глобальные рынки сбыта. Горбачев придумал какое-то «новое политическое мышление», которое позволило старым противникам продвинуться далеко на восток. Ну, а стучавший башмаком по трибуне Генеральной Ассамблеи ООН Н. С. Хрущев на пару с молодым президентом США Дж. Кеннеди едва не подвел человечество к красной черте ядерного апокалипсиса. Хотя, справедливости ради именно они и отвели эту страшную угрозу, в самый последний момент договорившись о компромиссе.

Страшно подумать, что могло бы случиться, если бы они в той критической ситуации промедлили хоть на один день. Ведь тогда все висело на волоске — советская ПВО уже сбила над Кубой американский самолет-разведчик, а эсминцы США уже начали сбрасывать глубинные бомбы на одну из советских субмарин, не подчинившуюся, как им казалось, установленному карантину вокруг Острова Свободы.

Почитатели М. С. Горбачева и тогда, и многие годы спустя ставили ему в заслугу, что он пошел на разрядку международной напряженности. Действительно, пошел, но пошел, по сути, в одностороннем порядке. И закончилась эта односторонность роспуском Организации стран Варшавского договора, в то время как НАТО благополучно существует до сих пор, включив в свой состав множество бывших членов ОВД

В перестроечные годы наша страна стала попадать во все большую долговую зависимость от своих геополитических противников. И рассчитаться по тем еще долгам удалось лишь десятилетия спустя, после того как выросли цены на нефть и иные энергоносители, которые СССР и современная Россия поставляли и продолжают активно поставлять на мировой рынок.

В 1990-е гг. ослабевшей в тот момент нашей стране пришлось взять на себя еще и царские долги, от выплаты которых отказались в свое время большевики. Именно это кредитное бремя во многом и привело царскую Россию в один из империалистических лагерей, схватившихся в Первой мировой войне. Наряду с официально продекларированной защитой Сербии от австро-венгерской агрессии и тайными надеждами взять под свой контроль Константинополь и черноморские проливы.

И конечно, все это привело в конечном счете к краху — слабая в экономическом отношении царская Россия не могла на равных состязаться в длительном поединке с более мощными государствами. Тем более что сражаться ей пришлось сразу на несколько фронтов.

Хрущев и Горбачев, конечно, стремились, но так и не смогли вывести СССР из сходной ситуации, когда он снова и снова оказался в кольце недоброжелателей. Но тут их трудно упрекнуть — западные партнеры всегда не очень-то были готовы к компромиссам.

Итоги несложившихся эпох

В условном соревновании невезучих лидеров нашей страны невозможно определить победителя. Возможно, несколько боле положительно выделяется на фоне своих соперников Хрущев. Но, как мы уже отмечали, о результатах деятельности Никиты Сергеевича судить трудно из-за устроенной ему отставки.

Окружение М. С. Горбачева тоже попробовало придумать нечто подобное, собрав нелегитимный ГКЧП, но проиграло с треском. Да и под слабым царствованием Николая II черту фактически подвели представители тогдашней элиты, уговорив царя отречься.

Самое ужасное для страны то, что уход и Николая II, и М. С. Горбачева закончился ее распадом. Так что именно она и ее народ стали главными жертвой в обеих, очень сходных ситуациях.