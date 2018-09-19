Нетребко не пустили петь для Путина из-за приезда Путина

Оперную певицу Анну Нетребко отказались пускать на собственное выступление в честь открытия концертного зала в парке «Зарядье». Ей не позволили пройти из соображений безопасности — на площадку должен был прибыть президент России Владимир Путин. Об этом рассказал корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.
По его словам, исполнительница приехала на паркинг концертного зала, но наверх подняться не смогла — ей преградили путь, сославшись на скорое прибытие главы государства.
«"Так я же для него и буду петь!" — воскликнула Анна Нетребко. Ей дали понять, что не будет. "Но ведь я же тогда уеду", — предупредила она. Тогда она пожала плечами, села в машину и ударила по газам. Тут наконец на паркинг выскочили люди, которые ее все это время ждали и уже даже почти не надеялись, и успели буквально броситься под колеса машины», — написал Колесников в своем репортаже.