Анну Нетребко не пустили петь для Путина из-за приезда Путина

Оперную певицу Анну Нетребко отказались пускать на собственное выступление в честь открытия концертного зала в парке «Зарядье». Ей не позволили пройти из соображений безопасности — на площадку должен был прибыть президент России Владимир Путин . Об этом рассказал корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников

По его словам, исполнительница приехала на паркинг концертного зала, но наверх подняться не смогла — ей преградили путь, сославшись на скорое прибытие главы государства.