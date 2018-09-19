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Анджей Дуда считает, что президент США может остановить «Северный поток — 2»
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Анджей Дуда считает, что президент США может остановить «Северный поток — 2» 

BFM.RU 1 час назад
Президент Польши Анджей Дуда считает, что американский лидер Дональд Трамп может принять решение, которое остановит реализацию проекта «Северный поток — 2». Об этом он заявил во вторник в интервью Польскому телевидению по итогам переговоров с американским лидером, передает ТАСС.
«Решение в руках президента США», — сказал Дуда, отвечая на вопрос о том, существует ли какая-то возможность остановить «Северный поток — 2». «Надеюсь, что президент это решение примет», — добавил он.
По словам президента Польши, «Северный поток — 2» не выгоден США, так как присутствие на европейском рынке больших объемов российского газа может помешать распространению там американского сжиженного газа.
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