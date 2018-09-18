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Помпео проведет заседание Совбеза ООН по КНДР
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Помпео проведет заседание Совбеза ООН по КНДР 

Газета.Ru + ещё 3 16 часов назад
Фото: Susan Walsh/AP
Государственный секретарь США Майк Помпео лично проведет заседание Совета безопасности (СБ) ООН, посвященного Северной Корее. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Госдепа Хизер Науэрт.
Отмечается, что Помпео прибыл в Нью-Йорк в воскресенье, 16 сентября. В течение недели он проведет ряд односторонних и двусторонних встреч с представителями других стран.
"Госсекретарь Помпео намерен возглавить министерскую встречу СБ ООН по Северной Корее в четверг, 27 сентября", — сказала Науэрт.
Официальный представитель добавила, что во время этого заседания Помпео расскажет о процессе денуклеаризации Корейского полуострова и будет настаивать на сохранении санкционного режима в отношении КНДР.
Ранее США обвиняли Россию в обходе санкций КНДР.
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