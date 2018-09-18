Помпео проведет заседание Совбеза ООН по КНДР

Отмечается, что Помпео прибыл в Нью-Йорк в воскресенье, 16 сентября. В течение недели он проведет ряд односторонних и двусторонних встреч с представителями других стран.

"Госсекретарь Помпео намерен возглавить министерскую встречу СБ ООН по Северной Корее в четверг, 27 сентября", — сказала Науэрт.

Официальный представитель добавила, что во время этого заседания Помпео расскажет о процессе денуклеаризации Корейского полуострова и будет настаивать на сохранении санкционного режима в отношении КНДР.

Ранее США обвиняли Россию в обходе санкций КНДР.