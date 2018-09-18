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Трамп заявил о «сложной истории» отношений России и Польши
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Трамп заявил о «сложной истории» отношений России и Польши 

ТАСС 2 часа назад
ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию и Польшу связывает «сложная история», а потому у Варшавы есть основания критиковать политику Москвы. С такой позицией американский лидер выступил во вторник на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Белом Доме.
"Я думаю, что Россия действовала агрессивно [на мировой арене]. Они уважают силу, как и все другие", — ответил глава вашингтонской администрации на вопрос журналистов, прав ли Дуда, «опасаясь российской агрессии». «Взгляните на историю Польши и России — это продолжительная и очень сложная история, так что, безусловно, он имеет право воспринимать это подобным образом», — продолжил Трамп.
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