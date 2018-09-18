Президент Польши назвал присутствие армии США гарантией безопасности из-за политики России

"Я сказал президенту [США Дональду Трампу] обо всех аспектах, связанных с присутствием армии США в Польше, заверив его в том, что присутствие в Польше постоянных баз США не повлечет за собой повышение российской активности и милитаризацию Россией этой части Европы", — сказал он.

"Милитаризация Калининградской области — это наша реальность, — утверждал польский лидер. — Если говорить об агрессивных действиях России, расширении военной активности — то это систематические действия России".

"Присутствие США — это только гарантия безопасности и возможность защищаться", — констатировал Дуда.

"Есть много аргументов, указывающих на то, что присутствие армии США на этой территории имеет под собой все основания", — утверждал Дуда далее, пояснив, что одна из причин — политика России, и добавив, что Польша якобы «имеет дело с нарушением международного права, с агрессивным поведением». «Нет лучшего ответа, чем решительная позиция и готовность отразить любое нападение», — добавил он.