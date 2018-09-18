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Президент Польши назвал присутствие армии США гарантией безопасности из-за политики России
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Президент Польши назвал присутствие армии США гарантией безопасности из-за политики России 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Польши пояснил необходимость размещения в республике американских войск якобы проводимой Россией политикой в регионе. С такой позицией Анджей Дуда выступил во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
"Я сказал президенту [США Дональду Трампу] обо всех аспектах, связанных с присутствием армии США в Польше, заверив его в том, что присутствие в Польше постоянных баз США не повлечет за собой повышение российской активности и милитаризацию Россией этой части Европы", — сказал он.
"Милитаризация Калининградской области — это наша реальность, — утверждал польский лидер. — Если говорить об агрессивных действиях России, расширении военной активности — то это систематические действия России".
"Присутствие США — это только гарантия безопасности и возможность защищаться", — констатировал Дуда.
"Есть много аргументов, указывающих на то, что присутствие армии США на этой территории имеет под собой все основания", — утверждал Дуда далее, пояснив, что одна из причин — политика России, и добавив, что Польша якобы «имеет дело с нарушением международного права, с агрессивным поведением». «Нет лучшего ответа, чем решительная позиция и готовность отразить любое нападение», — добавил он.
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