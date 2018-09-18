Госдеп: встреча Трампа и Путина демонстрирует приверженность США диалогу с РФ

"Мы привержены диалогу, который становится все более важным. И примерами этого служат встреча президента Путина [с Трампом] в Хельсинки , встреча [помощника президента США по национальной безопасности Джона] Болтона с его [российским] коллегой, а чуть ранее — встреча госсекретаря [Майкла] Помпео с министром иностранных дел [РФ Сергеем] Лавровым", — подчеркнула она.

"Так что мы видим, что несмотря на нарушение ими [россиянами] своих обязательств [по международным договорам, в том числе, с точки зрения Вашингтона, по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ДРСМД], мы оставляем дверь открытой и остаемся приверженными выполнению своих обязательств", — утверждала Томпсон.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял этот вывод, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД. Это соглашение было подписано СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.