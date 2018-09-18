Госдеп США: Россия не станет делать шаги во избежание санкций по делу Скрипалей

Американская администрация считает, что Россия не станет выполнять ультимативные требования США и делать шаги, необходимые для того, чтобы избежать введения санкций по делу Скрипалей. Об этом как передает ТАСС, сообщила во вторник заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

"Мы ясно дали понять Москве, что продолжим исполнять свой мандат в рамках законодательства, и что она должна предпринять действия, нацеленные на то, чтобы раскрыть свою деятельность, касающуюся химического оружия. Однако у нас нет никаких иллюзий насчет того, что Россия сделает шаги, необходимые для того, чтобы отменить эти санкции", — заявила заместитель главы американского внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

В конце августа, напомним, США ввели

ограничительные меры против России из-за дела Скрипалей в рамках американского Закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. В первую очередь Вашингтон ввел запрет на поставку России продукции двойного назначения, сделав ряд исключений.

Кроме того, закон предусматривает и угрозу использования второй волны санкций примерно через три месяца после введения первой части рестрикций.

Второй пакет санкций предусматривает угрозу понижения уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку, фактически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров за исключением продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России, блокирование Вашингтоном кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.

По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Лондон выступил с утверждением, что Москва «с высокой долей вероятности» причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ России и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в разведывательной деятельности. В том же году Скрипаль поселился в Великобритании.