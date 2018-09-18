Ещё
Госдеп США: Россия не станет делать шаги во избежание санкций по делу Скрипалей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдеп США: Россия не станет делать шаги во избежание санкций по делу Скрипалей 

Newsru.com + ещё 2 4 часа назад
Фото: Newsru.com
Американская администрация считает, что Россия не станет выполнять ультимативные требования США и делать шаги, необходимые для того, чтобы избежать введения санкций по делу Скрипалей. Об этом как передает ТАСС, сообщила во вторник заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
"Мы ясно дали понять Москве, что продолжим исполнять свой мандат в рамках законодательства, и что она должна предпринять действия, нацеленные на то, чтобы раскрыть свою деятельность, касающуюся химического оружия. Однако у нас нет никаких иллюзий насчет того, что Россия сделает шаги, необходимые для того, чтобы отменить эти санкции", — заявила заместитель главы американского внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
В конце августа, напомним, США  ввели
ограничительные меры против России из-за дела Скрипалей в рамках американского Закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. В первую очередь Вашингтон ввел запрет на поставку России продукции двойного назначения, сделав ряд исключений.
Кроме того, закон предусматривает и угрозу использования второй волны санкций примерно через три месяца после введения первой части рестрикций.
Второй пакет санкций предусматривает угрозу понижения уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку, фактически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров за исключением продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России, блокирование Вашингтоном кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.
По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Лондон выступил с утверждением, что Москва «с высокой долей вероятности» причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.
В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ России и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в разведывательной деятельности. В том же году Скрипаль поселился в Великобритании.
Newsru.com: последние новости
Российские дипломаты возмущены: соотечественников стали реже пускать в Израиль и чаще - грубо обращаться с ними на границе Путин и Нетаньяху обсудят по телефону кризис, грозящий отношениям России и Израиля из-за сбитого сирийцами российского самолета Ил-20 В Госдуму внесли проект Дуэльного кодекса, превращающего чиновников в "дворянское сословие"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп отреагировал на крушение российского Ил-20330
Стал известен ответ Путина Нетаньяху581
Нетаньяху выступил с предложением к Путину по Ил-201293
Израилю захотели показать силу «Искандеров»670
Стало известно, что произошло в день убийства Хачатуряна37
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение