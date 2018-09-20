В РФ ввели новое наказание

В России ввели наказание за отказ удалять ложную информацию

Госдума в третьем чтении приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие штрафы за отказ удалять или опровергать недостоверную информацию по решению суда. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в четверг, 20 сентября.

«Закон предусматривает и наказание для представителей власти, госслужащих, муниципальных служащих, а также служащих государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации за злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению», — говорится в сообщении.

Для граждан штраф составит до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, а для организаций — до 200 тысяч. Повторное неисполнение решения может закончиться административным арестом или обязательными работами.

Кроме того, в третьем чтении приняты поправки к статье 315 УК РФ, которые вводят уголовную ответственность для нарушителя, если он отказывается удалять данные более года. В этом случае штраф составит до 50 тысяч рублей, сроки исправительных работ или лишения свободы увеличиваются до года.