США рассказали об отсутствии иллюзий по поводу антисанкционных действий России

Замгоссекретаря по вопросам контроля над вооружениям и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что у США нет иллюзий по поводу желания России предпринять шаги для предотвращения новых санкций по «делу Скрипалей».

«Мы ввели первый раунд санкций против России, который необходим в рамках Закона о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года… Эти санкции вступили в силу 22 августа. Мы дали ясно понять Москве, что мы продолжим выполнять наш мандат в рамках этого закона и что она должна предпринять действия для раскрытия своей деятельности, связанной с химическим оружием», — сказала Томпсон, передает РИА «Новости»

По ее словам, у США «нет иллюзий, что Россия предпримет шаги, необходимые для отмены этих санкций».