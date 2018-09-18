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Путин сделал заявление после крушения российского Ил-20
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Путин сделал заявление после крушения российского Ил-20 

Рамблер 1 час назад
Президент России Владимир Путин прокомментировал крушение российского Ил-20 в Сирии. Он заявил, что подобные трагедии — это беда для всей страны.
«Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, это всегда беда. Беда для нас всех, для страны и для близких наших погибших товарищей», — цитирует президента Life.ru.
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«Что касается ответных действий, то они будут направлены, прежде всего, на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике. И это будут такие шаги, которые заметят все», — заявил президент.
Путин также сообщил, что полностью солидарен со сделанным ранее заявлением Минобороны РФ относительно сбитого Ил-20.
Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 в ночь на 18 сентября.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что самолет подставили под удар израильские самолеты.
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