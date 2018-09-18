Путин сделал заявление после крушения российского Ил-20

Президент России Владимир Путин прокомментировал крушение российского Ил-20 в Сирии . Он заявил, что подобные трагедии — это беда для всей страны.

«Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, это всегда беда. Беда для нас всех, для страны и для близких наших погибших товарищей», — цитирует президента Life.ru.

«Что касается ответных действий, то они будут направлены, прежде всего, на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике. И это будут такие шаги, которые заметят все», — заявил президент.

Путин также сообщил, что полностью солидарен со сделанным ранее заявлением Минобороны РФ относительно сбитого Ил-20.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 в ночь на 18 сентября.