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Трамп: Китай открыто заявил о попытке повлиять на выборы в США
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Трамп: Китай открыто заявил о попытке повлиять на выборы в США 

Газета.Ru + ещё 8 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере написал, что Китаю не удастся изменить результаты выборов в США, несмотря на открытые заявления о предпринимаемых попытках.
"Китай открыто заявил, что они активно пытаются повлиять и изменить наши выборы, атакуя наших фермеров, работников ранчо и сотрудников индустрии из-за их верности мне. Чего Китай не понимает, так это того, что все эти люди — прекрасные патриоты и полностью понимают, что Китай пользуется США в вопросах торговли много лет", — написал Трамп.
Он также заявил, что положит конец сложившейся ситуации.
Ранее сообщалось, что Китай примет ответные меры на введение новых пошлин США на импорт китайских товаров.
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