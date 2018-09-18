Трамп: Китай открыто заявил о попытке повлиять на выборы в США

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере написал, что Китаю не удастся изменить результаты выборов в США, несмотря на открытые заявления о предпринимаемых попытках.

"Китай открыто заявил, что они активно пытаются повлиять и изменить наши выборы, атакуя наших фермеров, работников ранчо и сотрудников индустрии из-за их верности мне. Чего Китай не понимает, так это того, что все эти люди — прекрасные патриоты и полностью понимают, что Китай пользуется США в вопросах торговли много лет", — написал Трамп.

Он также заявил, что положит конец сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что Китай примет ответные меры на введение новых пошлин США на импорт китайских товаров.