Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Центризбиркома России, который рекомендовал признать недействительными выборы в Приморье. Его слова приводит ТАСС в среду, 19 сентября.
Представитель Кремля подчеркнул, что для президента Владимира Путина важнее не «его» кандидат, а легитимность, прозрачность и чистота выборов.
«Мы видим, как развивается ситуация, по заявлениям ЦИКа и по заявлениям из Владивостока. Все это идет в русле того, что говорил Путин. Подобную позицию ЦИКа в Кремле ценят и поддерживают», — добавил он.