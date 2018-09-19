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Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах
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Раскрыта позиция Путина по выборам в Приморье 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Центризбиркома России, который рекомендовал признать недействительными выборы в Приморье. Его слова приводит ТАСС в среду, 19 сентября.
>> Памфилова заявила о новых выборах главы Приморья
Представитель Кремля подчеркнул, что для президента Владимира Путина важнее не «его» кандидат, а легитимность, прозрачность и чистота выборов.
«Мы видим, как развивается ситуация, по заявлениям ЦИКа и по заявлениям из Владивостока. Все это идет в русле того, что говорил Путин. Подобную позицию ЦИКа в Кремле ценят и поддерживают», — добавил он.
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