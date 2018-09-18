Ещё
Путин дал указание Собянину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин сказал Собянину, на что нужно обратить внимание 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин в ходе выступления на инаугурации избранного мэра Москвы Сергея Собянина указал, на что следует обратить внимание столичному градоначальнику.
Путин заявил, что программа реновация позволяет «получить новое жилье миллиону москвичей и одновременно выработать стандарт улучшения жилищных условий для жителей пятиэтажек в других регионах страны», передает РИА «Новости».
Он отметил, что это «очень масштабный, важный, но и очень чувствительный проект для очень многих людей», потому «нужно это все учитывать, исходя — прежде всего и всегда — из интересов конкретных людей».
Президент России в ходе своего выступления заявил также, что Москва должна поднять здравоохранение до мирового уровня и «закрепить за собой позиции в образовании».
Кроме того, он подчеркнул, что «России необходимо добиваться прорывного развития в экономике, технологиях, социальной сфере» с целью повышения уровня и качества жизни граждан.
«Эти изменения будут идти во всех регионах страны, и роль, вклад столицы в решение общенациональной задачи, конечно, всегда будет очень высока», — добавил глава государства.
Также Путин выразил мнение, что москвичи оценили умение Собянина работать с большой отдачей, выполнять обещание и держать слово.
Он отметил, что за последние годы облик и атмосфера Москвы изменились: появились новые возможности для отдыха и занятия спортом, удобного получения услуг, город стал более гостеприимным и уютным. Таким образом, столичный градоначальник доказал умение «решать самые сложные задачи, добиваться позитивных перемен».
Кроме того, небывалыми темпами развивается метро, строятся новые дороги, а большинстве московских школ есть условия для качественного образования.
«Сделано очень много, но предстоит сделать еще больше», — сказал Путин.
В свою очередь Сергей Собянин пообещал в ходе нового срока учесть все наказы горожан, собранные во время выборной кампании, включая идеи соперников: «В ближайшие годы мы должны проделать большую сложную работу, сконцентрировать все свои силы, умения, ресурсы для того, чтобы решить те проблемы и задачи, которые стоят перед нашим городом».
Градоначальник поблагодарил волонтеров, доверенных лиц и работников своего избирательного штаба за их деятельность во время предвыборной кампании, за оказанную поддержку.
Напомним, Мосгоризбирком подписал итоговый протокол по результатам выборов мэра Москвы и официально утвердил избрание Собянина мэром 12 сентября. За него на прошедших 9 сентября выборах проголосовали 70,17% избирателей — 1,58 млн человек.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Дипломатов обеспокоили частые отказы россиянам во въезде в Израиль В Кремле назвали Украину ответственной за пробуксовку Минских соглашений Абэ «на всякий случай» напомнил Путину позицию Японии по Курилам
Комментарии14
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20394
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20773
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20802
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-16024
Земля могла погибнуть: в NASA хранили страшную тайну12
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение