Путин дал указание Собянину

Путин сказал Собянину, на что нужно обратить внимание

Путин заявил, что программа реновация позволяет «получить новое жилье миллиону москвичей и одновременно выработать стандарт улучшения жилищных условий для жителей пятиэтажек в других регионах страны», передает РИА «Новости»

Он отметил, что это «очень масштабный, важный, но и очень чувствительный проект для очень многих людей», потому «нужно это все учитывать, исходя — прежде всего и всегда — из интересов конкретных людей».

Президент России в ходе своего выступления заявил также, что Москва должна поднять здравоохранение до мирового уровня и «закрепить за собой позиции в образовании».

Кроме того, он подчеркнул, что « России необходимо добиваться прорывного развития в экономике, технологиях, социальной сфере» с целью повышения уровня и качества жизни граждан.

«Эти изменения будут идти во всех регионах страны, и роль, вклад столицы в решение общенациональной задачи, конечно, всегда будет очень высока», — добавил глава государства.

Также Путин выразил мнение, что москвичи оценили умение Собянина работать с большой отдачей, выполнять обещание и держать слово.

Он отметил, что за последние годы облик и атмосфера Москвы изменились: появились новые возможности для отдыха и занятия спортом, удобного получения услуг, город стал более гостеприимным и уютным. Таким образом, столичный градоначальник доказал умение «решать самые сложные задачи, добиваться позитивных перемен».

Кроме того, небывалыми темпами развивается метро, строятся новые дороги, а большинстве московских школ есть условия для качественного образования.

«Сделано очень много, но предстоит сделать еще больше», — сказал Путин.

В свою очередь Сергей Собянин пообещал в ходе нового срока учесть все наказы горожан, собранные во время выборной кампании, включая идеи соперников: «В ближайшие годы мы должны проделать большую сложную работу, сконцентрировать все свои силы, умения, ресурсы для того, чтобы решить те проблемы и задачи, которые стоят перед нашим городом».

Градоначальник поблагодарил волонтеров, доверенных лиц и работников своего избирательного штаба за их деятельность во время предвыборной кампании, за оказанную поддержку.

Напомним, Мосгоризбирком подписал итоговый протокол по результатам выборов мэра Москвы и официально утвердил избрание Собянина мэром 12 сентября. За него на прошедших 9 сентября выборах проголосовали 70,17% избирателей — 1,58 млн человек.