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Президент назвал Уральский государственный юридический университет одним из лидеров юробразования
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Президент назвал Уральский государственный юридический университет одним из лидеров юробразования 

Карельские вести + ещё 1 16 сентября 2018
Глава российского государства Владимир Путин в субботу поздравил Уральский государственный юридический университет со столетним юбилеем.
Президент подчеркнул в своем поздравлении, что создание университета стало важным событием для отечественной высшей школы и послужило становлению лучших традиций. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что вуз является одним из лидеров юридического образования в стране.
«Отрадно, что и сегодня университет по-прежнему открыт всему новому, прогрессивному», — отметил российский лидер.
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