Президент назвал Уральский государственный юридический университет одним из лидеров юробразования

Президент подчеркнул в своем поздравлении, что создание университета стало важным событием для отечественной высшей школы и послужило становлению лучших традиций. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что вуз является одним из лидеров юридического образования в стране.

«Отрадно, что и сегодня университет по-прежнему открыт всему новому, прогрессивному», — отметил российский лидер.

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