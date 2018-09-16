Президент назвал Уральский государственный юридический университет одним из лидеров юробразования 

Глава российского государства Владимир Путин в субботу поздравил Уральский государственный юридический университет со столетним юбилеем.
Президент подчеркнул в своем поздравлении, что создание университета стало важным событием для отечественной высшей школы и послужило становлению лучших традиций. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что вуз является одним из лидеров юридического образования в стране.
«Отрадно, что и сегодня университет по-прежнему открыт всему новому, прогрессивному», — отметил российский лидер.
Источник