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Кремль обвинил Украину в нарушении Минских соглашений
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В Кремле назвали Украину ответственной за пробуксовку Минских соглашений 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 18 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина несет ответственность за пробуксовку выполнения Минских договоренностей.
«Урегулирование на юго-востоке Украины может совершиться только в результате имплементации минских договоренностей. Все страны сходятся во мнении относительно безальтернативности этого документа и ориентируются на то, что документ должен быть выполнен. Пробуксовка с выполнением документа происходит по вине Киева», — сказал Песков, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля также ответил на вопрос, готова ли Россия обсуждать «полное восстановление территориальной целостности Украины до 2014 года». «Никакой части Крыма не существует и существовать не может», — подчеркнул Песков.
Напомним, что Киев отказывается вести прямой диалог с Донецкой и Луганской народными республиками, провозгласивших независимость после государственного переворота на Украине.
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