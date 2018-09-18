Дональд Трамп и США объявили экономическую войну России, введя против нее самые жесткие на сегодня санкции

Владимир Путин уже давно пренебрежительно отмахивается от санкций. Россия , хвастается Путин, переживет любые попытки Запада уничтожить ее. Эти утверждения российского лидера подвергнутся серьезным испытаниям в предстоящие месяцы, если американское правительство выполнит свои обещания. Журнал Newsweek США ) рассказывает, чем новые американские санкции отличаются от старых и чем они грозят России.

В центре Москвы был бар под названием «Санкции», где на стенах висели карикатуры на западных политиков, а подавали только российскую выпивку. Бар стал олицетворением отношения президента Путина к тем усилиям, которые Соединенные Штаты и Европа предпринимали против экономики его страны в попытке поставить ее на колени. Путин со своей управляемой из Кремля пропагандистской машиной уже давно пренебрежительно отмахивается от санкций, хотя курс рубля упал на 55%, сократились иностранные инвестиции, и увеличилась инфляция. Россия, хвастается Путин, переживет любые попытки Запада уничтожить ее.

Эти утверждения российского лидера подвергнутся серьезным испытаниям в предстоящие месяцы, если американское правительство выполнит свои обещания и приступит к практической реализации самых суровых на сегодня экономических санкций из числа введенных против России.

Ирана и Попытки нанести экономический ущерб предпринимаются по трем направлениям. 12 сентября президент Дональд Трамп подписал указ, в котором вмешательство в выборы названо «общенациональной чрезвычайной ситуацией», и которым вводятся санкции против иностранных компаний, организаций и отдельных лиц, причастных к такому вмешательству. Управление национальной разведки будет руководить анализом возможного вмешательства. Хотя президентский указ направлен не только против России (администрация заявила, что ее также беспокоят действия Китая Северной Кореи ), причиной его принятия стали российские хакерские взломы во время выборов 2016 года, расследование которых в настоящее время проводит специальный прокурор Роберт Мюллер

Трамп издал свой указ в попытке упредить конгресс, который в тот же день проголосовал за законопроект, имеющий целью более сурово и конкретно наказать русских за вмешательство в выборы. Сердечное отношение Трампа к Путину удивляет. На июльской встрече в Хельсинки он выразил доверие Путину, который отрицает факты российского вмешательства в выборы, и не поверил единодушным заключениям собственных разведслужб. Он также проявляет медлительность в реализации закона о санкциях, который был принят конгрессом в прошлом году.

Но поскольку и конгресс, и президентская администрация почти полностью поддержали более жесткую линию в отношении России, Трамп был вынужден учесть преобладающие во власти настроения. «Как нам кажется, важно продемонстрировать то, что президент берет решение этого вопроса в свои руки», — сказал по поводу указа Трампа его советник по национальной безопасности Джон Болтон

Те меры, которые рассматривает конгресс, и которые нашли отражение в законе «О защите американской безопасности от агрессии Кремля», направлены на сдерживание дальнейшего вмешательства России в выборы посредством эффективной изоляции страны от мировой экономики. Среди предлагаемых мер — отстранение российских банков от рынков капитала, заморозка зарубежных приобретений российских нефтяных и газовых компаний, а также закрытие российских бот-сетей и тех компаний, которые их размещают. Кроме того, будет проведено расследование личного состояния Путина и представителей российской элиты.

Этот закон должен нанести больше ущерба России, чем «тактическое ядерное оружие», заявил 20 августа репортерам один из многих республиканских сторонников законопроекта Боб Коркер (Bob Corker), возглавляющий сенатский комитет по международным отношениям. Законопроект также поддержал бывший спикер палаты представителей республиканец Ньют Гингрич (Newt Gingrich), назвавший дружественное отношение Трампа к Путину в Хельсинки «самой серьезной ошибкой за весь его президентский срок».

«Сейчас мы вступаем в другой этап, — заявил один высокопоставленный руководитель из администрации Обамы, участвовавший в разработке санкций против Москвы в период с 2014 по 2016 годы и не уполномоченный делать официальные заявления на сей счет. — Изначально цель заключалась в том, чтобы показать [Путину], насколько прочно российская экономика привязана к мировой экономике, но не в ее изоляции. Замысел состоял в том, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию России на Украине. Но прошло четыре года, и политический климат в Вашингтоне претерпел изменения. «После хакерских атак в 2016 году преобладает настрой на то, чтобы как можно сильнее покарать Россию и до отказа закрутить гайки"».

Свои действия конгресс осуществляет параллельно третьему пакету санкций, введенных 22 августа Министерством финансов Госдепартаментом в ответ на попытку отравления в Солсбери нервно-паралитическим веществом бывшего шпиона Сергея Скрипаля и еще троих человек. Здесь налицо нарушение американского закона от 1991 года, в котором говорится, что президент должен принимать меры против стран, применяющих химическое или биологическое оружие вопреки нормам международного права. В соответствии с принятыми мерами Россия в течение 90 дней должна пустить на свои секретные объекты по производству и хранению химического оружия международных инспекторов, а в противном случае ее ждет еще более суровое наказание. По сути дела, Соединенные Штаты готовы назвать Россию спонсором терроризма с применением химического оружия — наряду с Северной Кореей и Ираном.

В результате этого Россия не сможет получать высокотехнологичную продукцию из США, такую как сверхбыстрые компьютеры, современное оборудование для разведки и добычи нефти, а также лазеры. Эта мера имеет целью нанести удар по российской экономике, причем по самому уязвимому ее месту, каким является нефтедобыча и производство вооружений.

Россия уже отвергла требование о допуске инспекторов. Поэтому в ноябре Министерство финансов должно еще больше закрутить гайки. Среди прочего, могут быть применены ограничительные меры против российских банков, как это было в Иране, и против компаний, занимающихся бизнесом на Западе.

И это еще не все. Конгресс и Министерство финансов рассматривают дополнительные меры, включая санкции против российских внутренних и международных государственных облигаций, треть которых принадлежит иностранным инвесторам, а также полномасштабное расследование тех средств, которые российские чиновники хранят за рубежом. Затем последует более обширная заморозка активов и запреты на выдачу виз, которые уже действуют в отношении путинских дружков в рамках ранее введенных санкций.

Наверное, русским пора снова открывать тот московский бар.

«Мировой заговор по уничтожению России»

Из-за требований наказать Россию Трамп оказался в непростой ситуации с политической и дипломатической точки зрения. Возникает впечатление, что он пытается предстать в новом облике антироссийского ястреба. В своем июльском твите он сделал один любопытный прогноз, заявив, что Кремль снова вмешается в выборы, но на сей раз в промежуточные и на стороне демократов.

«Меня очень беспокоит то, что Россия будет изо всех сил пытаться повлиять на предстоящие выборы. Исходя из того, что ни один президент не вел себя более жестко по отношению к России, чем я, они будут всеми силами поддерживать демократов, — написал Трамп. — Трамп им точно не нужен!»

Тем не менее президент по-прежнему воздерживается от прямой критики в адрес Путина. То теплое отношение, которое он продемонстрировал российскому лидеру в Хельсинки, могло быть вызвано его антипатией к спецпрокурору Роберту Мюллеру и к расследованию сговора между штабом Трампа и Россией. В первые 200 дней администрации Трампа существовало «два политических курса в отношении России. Это был курс Трампа и курс конгресса». Об этом говорит Владимир Васильев , работающий в Институте США и Канады при Российской академии наук . «Понятно, что первый курс примирительный, а второй враждебный».

Таким образом, когда Трамп подписал 12 сентября свой указ, это стало решающей победой ястребов и противников России над президентом. Вместо обещанной Трампом в Хельсинки перезагрузки отношений США начинают тотальную экономическую войну против России.

Гораздо менее понятно, как на это будет реагировать Путин и граждане России. Всякий раз, когда Россия нарушает нормы международного права — например, аннексировав в 2014 году украинский Крым или вмешавшись в 2016 году в американские выборы — Соединенные Штаты и Европейский Союз вводят пакеты экономических санкций против Кремля. Но ни одна санкция не навредила популярности Путина и не изменила агрессивное поведение России в Сирии и на Украине, а также ее давление на оппонентов режима внутри страны.

Пока Путин в ответ на санкции обвиняет внешних врагов, заявляя, что это они виноваты в спаде экономики. Эту концепцию продвигают внутри страны российские средства массовой информации, которые почти полностью находятся под властью Кремля. Франц Клинцевич , входящий в состав комитета по обороне и безопасности Совета Федерации (верхняя палата парламента), заявил недавно на государственном телевидении, что санкции являются составной частью «многогранного глобального заговора по уничтожению России». Контролируемые Кремлем СМИ относятся к экономическим карательным мерам пренебрежительно, называя их неэффективными, и заявляют, что санкции наносят больше вреда не России, а самому Западу.

Путин осудил предлагаемый конгрессом законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля», назвав его хамским и абсолютно незаконным с точки зрения международного права. Он пообещал, что Россия ответит на этот закон. «Когда последует наш ответ? Каким он будет? Это будет зависеть от окончательной версии законопроекта, который в настоящее время обсуждается в американском сенате».

Сергей Железняк. На введенные 12 сентября санкции отреагировали высокопоставленные российские официальные лица, которые осудили американскую «истерию», заявив, что Россия достаточно сильна и справится в одиночку. «По радиоэлектронике мы сейчас являемся самыми лидирующими в мире, намного обогнав Америку», — заявил на российском телевидении заместитель председателя российской Думы

На самом деле, Россия не производит признанные в международном масштабе бренды телефнов и компьютеров, а единственный авиалайнер, который там производится («Суперджет Сухой»), оснащается французской электроникой и двигателями. Главная статья российского экспорта, составляющая 70% от его общего объема, и дающая почти 52% федеральных доходов, это нефть и газ. Остальное дает оружие, сталь и алюминий.

Верхняя палата парламента Совет Федерации начала составлять список встречных санкций, куда может войти запрет на поставку в США ракетных двигателей российского производства (в настоящее время их использует НАСА для полетов на МКС). А заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков , выступая на российском государственном телевидении, пригрозил использовать против США «информационную составляющую» российской силы, подав тем самым сигнал о новом цикле вмешательства русских хакеров в политику США. Когда ведущий попросил Рябкова уточнить, что он имеет в виду, тот загадочно ответил: «Наши методы сработают. Они будут эффективны — я в этом уверен».

Хотя Кремль всячески принижает эффект санкций, Вашингтон «при желании несомненно сможет задушить российскую экономику», сказал чиновник из администрации Обамы. «Вопрос в том, соответствуют ли последствия от такого удушения истинным интересам Америки».

Сочетание из падения нефтяных цен и западных санкций уже привело к обрушению котировок акций крупных российских корпораций. В августе 2008 года российский государственный гигант «Газпром» имел капитализацию 261 миллиард долларов, в то время как у «Эппл» она составляла 131 миллиард. Спустя 10 лет из-за снижения цен на энергоресурсы и санкций, введенных США и ЕС, уровень рыночной капитализации «Газпрома» упал до 52 миллиардов долларов, в то время как «Эппл» стала первой в мире компанией-триллионником.

«Качество жизни и благосостояние простых россиян совершенно очевидно снизилось», — говорит Илья Заславский , возглавляющий исследовательскую работу в вашингтонской неправительственной организации Фонд «Открытая Россия».

В то же время, добавляет он, состояния российских олигархов остаются в основном нетронутыми. У различных «путинских приближенных, против которых введены персональные санкции, по-прежнему много денег на оффшорных счетах. Поэтому они чувствуют, что им только грозят, но никто не кусает».

Пока кремлевская пропаганда позволяет Путину выдерживать давление в условиях 55-процентного падения курса рубля с 2014 года и повышающейся инфляции. В августе рейтинги его популярности оставались на уровне свыше 80% (хотя непопулярная пенсионная реформа в условиях проседающей экономики может нанести по этим рейтингам болезненный удар). Проведенный в сентябре исследовательским центром Пью (Pew Research Center) опрос показал, что по мнению 47% респондентов, санкции оказали «серьезное» воздействие на экономику. В то же время, 58% респондентов выразили «полную уверенность» в том, что Путин способен правильно вести международные дела.

Однако новые американские санкции наверняка изменят такое положение вещей, беспрецедентно изолировав Россию от мировой экономики. Если конгресс решит нанести удар по зарубежным проектам российских государственных гигантов из сферы энергетики, то под вопросом окажется будущее трубопровода «Северный поток — 2». Это многомиллиардный в долларовом выражении проект, реализуемый в рамках партнерства между российским «Газпромом» и энергетическими гигантами из Франции, Австрии, Британии, Голландии и Германии. Этот трубопровод предназначен для перекачки 55 миллиардов кубометров газа в Европу по дну Балтийского моря в обход транзитных украинских маршрутов.

ЕС пристально следит за происходящим. В начале августа он ввел санкции против шести российских строительных компаний, участвующих в строительстве огромного моста, который соединит Россию с аннексированным Крымским полуостровом. Если ЕС присоединится к американским санкциям, например, против «Газпрома», то проекту «Северный поток — 2» придет конец.

Отравление Скрипаля уже привело ЕС в состояние повышенной готовности. В начале сентября британское правительство объявило, что полиция собрала достаточно улик для предъявления обвинений двоим гражданам России, опознанным как офицеры российской военной разведки ГРУ , в покушении на убийство бывшего шпиона и его дочери, а также в нарушении законов о химическом оружии. Подозреваемые, которые улетели обратно в Москву сразу после отравления, утверждают, что занимаются вопросами спортивного питания. (Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова сказала, что их имена «ни о чем нам не говорят».) Поскольку российская конституция запрещает выдачу граждан России за рубеж, очень мало шансов на то, что подозреваемые будут привлечены к суду в Британии.

Тактика выжидания

Придя в 1999 году к власти, Путин начал создавать имидж сильного руководителя, защищающего интересы своей страны от враждебно настроенного Запада.

«Путин дал каждому россиянину чувство гордости за принадлежность к великой стране, — говорит Леонид Гозман, возглавляющий оппозиционное движение «Союз правых сил". — Но проблема в том, что такое самовосприятие основано на абсолютно ложной картине мира. Нас окружают „враги", „фашисты" в Киеве, Америка, которая хочет „поставить нас на колени". Оно основано на ненависти ко всему миру, в котором каждый — враг“.

Из-за такой идеологии ставка американских политиков на санкции вызывает большие сомнения, потому что они на руку российскому президенту. Чем более разрушительным будет давление со стороны США и ЕС, тем больше оно будет подтверждать данный миф.

Некоторые инициаторы первых санкций, введенных четыре года тому назад администрацией Обамы, считали, что если начать охоту на активы близких к Путину олигархов, это приведет к переменам в политике. Но не привело. Однако те санкции были нацелены против небольшой кучки лиц, включенных в списки поименно. А если ввести санкции против российской элиты в целом? Приведут ли такие меры к изменениям?

“В отличие от советского Политбюро, сегодняшняя элита не только правит Россией, но и владеет ею, — говорит комментатор с московского независимого телеканала „Дождь" Константин фон Эггерт. — Она впаяна в глобальную экономику, потому что живет с продаж нефти, газа, золота и металлов на внешнем рынке. Семьи и дети этой элиты жить не могут без пентхаусов в Майами, без частных самолетов, “Феррари" и шопинга за рубежом. Старое Политбюро было менее уязвимо в условиях американского давления“.

Современные россияне из среднего класса имеют больше связей с внешним миром через интернет, и потому что проводят отпуска за границей. По этой причине довольно рискованными с политической точки зрения могут оказаться недавние попытки Кремля ужесточить контроль над простыми россиянами за счет ограничения зарубежных поездок, доступа к интернету и к владению зарубежной собственностью. Здесь важно переждать.

Как показывают американские карательные меры, принятые недавно против Путина и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана , санкции сначала укрепляют позиции диктаторов. Но в более долгосрочной перспективе они могут истощить и ослабить режим, что показал Иран, когда его руководство согласилось отказаться от ядерной программы в обмен на отмену удушающих экономических санкций, которые затем снова ввел Трамп.

Сам Эггерт считает, что у Америки есть преимущество.

»Санкционная война подобна бегу на длинную дистанцию, — говорит он. — В этой гонке победит тот, кто объективно сильнее и терпеливее. И как бы вы на это ни смотрели, в нашем случае это США».

Но что касается терпения, то Путин в этом деле настоящий мастер. Так что самый важный вопрос состоит в следующем: смогут ли конгресс и правительство США сохранить свой жесткий курс в отношении России, не считаясь с самым нетерпеливым президентом за всю историю Америки?