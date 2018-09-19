Памфилова заявила о новых выборах главы Приморья 

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что новые выборы губернатора Приморья будут назначены через три месяца; кандидат в губернаторы края от «Единой России» Андрей Тарасенко отказался от участия, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выступил против отмены результатов.
Памфилова заявила, что новые выборы в Приморье будут проведены через три месяца, «как положено по закону», передает ТАСС.
Врио главы Приморья Андрей Тарасенко, кандидат от «Единой России», заявил, что не будет участвовать в новых выборах.
В свою очередь кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выступил против возможной отмены результатов прошедших выборов, назвав такое решение абсурдом.