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Памфилова заявила о новых выборах главы Приморья
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Памфилова заявила о новых выборах главы Приморья 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 178 53 минуты назад
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что новые выборы губернатора Приморья будут назначены через три месяца; кандидат в губернаторы края от «Единой России» Андрей Тарасенко отказался от участия, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выступил против отмены результатов.
Памфилова заявила, что новые выборы в Приморье будут проведены через три месяца, «как положено по закону», передает ТАСС.
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Врио главы Приморья Андрей Тарасенко, кандидат от «Единой России», заявил, что не будет участвовать в новых выборах.
В свою очередь кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выступил против возможной отмены результатов прошедших выборов, назвав такое решение абсурдом.
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