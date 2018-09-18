Президент США рассекретил архивы ФБР по «российскому делу» 

Президент США Дональд Трамп распорядился частично рассекретить документы ФБР и Министерства юстиции, связанные с расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года.
Как сообщает News.ru, речь идёт об отчётах по интервью ФБР, а также заявках в суд по контролю за внешней разведкой по поводу одного из организаторов предвыборного штаба. Гриф секретности также снят со всех отчётов по допросам ФБР бывшего высокопоставленного сотрудника Минюста США Брюса Ора.
Ранее «СП» писала, что президент США заявил, что расследование и слухи о вмешательстве России в выборы серьезно навредило его рейтингам.
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