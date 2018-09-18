Президент США рассекретил архивы ФБР по «российскому делу»

Как сообщает News.ru, речь идёт об отчётах по интервью ФБР, а также заявках в суд по контролю за внешней разведкой по поводу одного из организаторов предвыборного штаба. Гриф секретности также снят со всех отчётов по допросам ФБР бывшего высокопоставленного сотрудника Минюста США Брюса Ора.

Ранее «СП» писала, что президент США заявил, что расследование и слухи о вмешательстве России в выборы серьезно навредило его рейтингам.