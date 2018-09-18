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Трамп приказал ФБР рассекретить часть информации по «российскому делу»
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Трамп приказал ФБР рассекретить часть информации по «российскому делу» 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Kevin Lamarque/Reuters
Президент США Дональд Трамп дал указание Федеральному бюро расследований (ФБР) немедленно рассекретить часть информации по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году. Об этом сообщает Reuters.
Согласно распространенному заявлению Белого дома, Трамп поручил Минюсту США распространить материалы дела без поправок со стороны бывшего главы ФБР Джеймса Коми и его заместителя Эндрю Маккейба.
Ранее Трамп обвинил свою соперницу на президентских выборах, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, в сговоре с Россией.
13 июля в США предъявили обвинения по «российскому делу» 12 разведчикам во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, а также Демократической партии США.
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