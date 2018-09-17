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Матвиенко анонсировала свою поездку в Южную Корею
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Матвиенко анонсировала свою поездку в Южную Корею 

News.ru 22 часа назад
Валентина Матвиенко подтвердила, что намерена осенью нанести официальный визит в Южную Корею. Какие встречи она там будет проводить, глава Совета Федерации не уточнила.
«Я собираюсь в начале октября в Южную Корею», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее News.ru рассказывал о визите Матвиенко в Северную Корею. Здесь она провела переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном. Глава Совфеда также передала северокорейскому лидеру письмо от президента России Владимира Путина с приглашением приехать в Москву. Глава КНДР согласился, писал News.ru.
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