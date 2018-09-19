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Россия призвала США к конструктивным шагам по КНДР
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Россия призвала США к конструктивным шагам по КНДР 

Газета.Ru + ещё 30 12 часов назад
Фото: Газета.Ru
В российском МИДе призвали США к конструктивным встречным шагам в ответ на обязательства КНДР демонтировать полигон в Тончанни и закрыть ядерные объекты в Енбене. Об этом говорится на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
Как отмечается, в ведомстве указали на необходимость встречных конструктивных шагов в соответствии с Совместным заявлением лидеров США и КНДР от 12 июня 2018 года.
Также в МИДе отреагировали на межкорейский саммит, который проходит в Сеуле с 18 по 20 сентября.
"Россия неизменно выступает за налаживание и продвижение межкорейского диалога. Намерены и впредь оказывать содействие его развитию в духе подписанных Севером и Югом Кореи документов", — отметили в ведомстве.
Также Россия выразила надежду на усилия и других заинтересованных государств, «направленные на скорейшее комплексное решение ядерной и других проблем Корейского полуострова политико-дипломатическими средствами».
Ранее сообщалось, что власти КНДР и Республики Корея договорились о начале вывода военных из демилитаризованной зоны.
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