Россия призвала США к конструктивным шагам по КНДР

российском МИДе призвали США к конструктивным встречным шагам в ответ на обязательства КНДР демонтировать полигон в Тончанни и закрыть ядерные объекты в Енбене. Об этом говорится на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, в ведомстве указали на необходимость встречных конструктивных шагов в соответствии с Совместным заявлением лидеров США и КНДР от 12 июня 2018 года.

Также в МИДе отреагировали на межкорейский саммит, который проходит в Сеуле с 18 по 20 сентября.

"Россия неизменно выступает за налаживание и продвижение межкорейского диалога. Намерены и впредь оказывать содействие его развитию в духе подписанных Севером и Югом Кореи документов", — отметили в ведомстве.

Также Россия выразила надежду на усилия и других заинтересованных государств, «направленные на скорейшее комплексное решение ядерной и других проблем Корейского полуострова политико-дипломатическими средствами».

Ранее сообщалось, что власти КНДР и Республики Корея договорились о начале вывода военных из демилитаризованной зоны.