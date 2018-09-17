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В ПАСЕ подтвердили участие Паскье в Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге
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В ПАСЕ подтвердили участие Паскье в Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге 

ТАСС + ещё 2 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ПАРИЖ, 17 сентября. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье примет участие в Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге. Эту информацию подтвердили в понедельник в пресс-службе ПАСЕ.
"Лилиан Мори Паскье выступит с речью на открытии второго Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге", — отметили в пресс-службе, добавив, что конференция «будет посвящена вопросам участия женщин в вопросах глобальной безопасности и устойчивого развития».
По информации ПАСЕ, в форуме примут участие «представители правительств, международных организаций, бизнеса, науки, феминистских движений из разных стран». «По этому случаю Лилиан Мори Паскье проведет ряд двусторонних встреч на высоком уровне», — добавили в пресс-службе.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова сообщила, что председатель ПАСЕ планирует посетить Россию для участия в Евразийском женском форуме. По словам Кареловой, также планируется встреча Мори Паскье с председателем СФ Валентиной Матвиенко.
Второй Евразийский женский форум пройдет в Санкт-Петербурге с 19 по 21 сентября. Ранее сообщалось, что на него зарегистрировались представители 117 стран, всего приглашения были направлены в 173 государства.
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