В ПАСЕ подтвердили участие Паскье в Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге

ПАРИЖ, 17 сентября. / ТАСС /. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье примет участие в Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге . Эту информацию подтвердили в понедельник в пресс-службе ПАСЕ.

"Лилиан Мори Паскье выступит с речью на открытии второго Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге", — отметили в пресс-службе, добавив, что конференция «будет посвящена вопросам участия женщин в вопросах глобальной безопасности и устойчивого развития».

По информации ПАСЕ, в форуме примут участие «представители правительств, международных организаций, бизнеса, науки, феминистских движений из разных стран». «По этому случаю Лилиан Мори Паскье проведет ряд двусторонних встреч на высоком уровне», — добавили в пресс-службе.

Второй Евразийский женский форум пройдет в Санкт-Петербурге с 19 по 21 сентября. Ранее сообщалось, что на него зарегистрировались представители 117 стран, всего приглашения были направлены в 173 государства.