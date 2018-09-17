Россия предложила ослаблять санкции против КНДР

Россия предложила временно ослаблять санкции против КНДР

Василий Небензя. Россия предлагает рассмотреть возможность временно менять санкционный режим в отношении КНДР , чтобы помочь межкорейскому сотрудничеству, заявил постоянный представитель РФ при ООН

"Предлагаем членам Совета Безопасности подумать над созданием особых условий в комитете СБ 1718 по санкциям в отношении КНДР для заявок на временные изъятия из санкционного режима для осуществления проектов межкорейского сотрудничества", — сказал Небензя.

По его словам, "эту идею разделяют по обе стороны демаркационной линии". "Санкционный комитет СБ по КНДР является наглядным примером того, к чему приводит деструктивная линия поведения некоторых его членов", — добавил глава российской миссии.

"Похоже, комитет видится США как некая "дубина", которой надо наказывать КНДР за неуступчивость в переговорах. Что же, это весьма удобно, прикрываясь коллективным именем Совета, пытаться оказывать давление на КНДР в своих двусторонних контактах", — заявил Небензя.

Он отметил, что "Вашингтон методично отказывает государствам-членам и международным организациям в ведении с Пхеньяном гуманитарных, дипломатических и спортивных связей, не имеющих ничего общего с ракетно-ядерными программами".