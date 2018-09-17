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Россия предложила ослаблять санкции против КНДР
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Отказ от новых санкций, россияне без работы и другие события дня
Отказ от новых санкций, россияне без работы и другие события дня

Россия предложила временно ослаблять санкции против КНДР 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: AFP 2018 / Hector Retamal
Россия предлагает рассмотреть возможность временно менять санкционный режим в отношении КНДР, чтобы помочь межкорейскому сотрудничеству, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Предлагаем членам Совета Безопасности подумать над созданием особых условий в комитете СБ 1718 по санкциям в отношении КНДР для заявок на временные изъятия из санкционного режима для осуществления проектов межкорейского сотрудничества", — сказал Небензя.
По его словам, "эту идею разделяют по обе стороны демаркационной линии". "Санкционный комитет СБ по КНДР является наглядным примером того, к чему приводит деструктивная линия поведения некоторых его членов", — добавил глава российской миссии.
"Похоже, комитет видится США как некая "дубина", которой надо наказывать КНДР за неуступчивость в переговорах. Что же, это весьма удобно, прикрываясь коллективным именем Совета, пытаться оказывать давление на КНДР в своих двусторонних контактах", — заявил Небензя.
Он отметил, что "Вашингтон методично отказывает государствам-членам и международным организациям в ведении с Пхеньяном гуманитарных, дипломатических и спортивных связей, не имеющих ничего общего с ракетно-ядерными программами".
"Свои запросы наши американские коллеги никак не обосновывают, очевидно, считая, что другие государства-члены должны воспринимать их как истину в последней инстанции. Все это загоняет комитет в положение, когда принятие им каких-либо консенсусных решений, даже технического характера, становится просто невозможным", — заключил он.
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