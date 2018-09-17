Небензя опроверг обвинения США в обходе санкций против КНДР

По словам российского постпреда, «в изначальном докладе» действительно содержались обвинения в отношении российского танкера.

"По танкеру «Патриот» — сама группа экспертов подтвердила, что он не нарушал санкционного режима", — сказал Небензя.

Также она назвал «ложью» обвинения в том, что Россия полностью удалила «кусок по нарушениям российских компаний».

"Он в неизменном виде в докладе, только в конфиденциальном приложении с развернутой информацией", — уточнил Небензя.

Ранее американский постпред при ООН Никки Хейли обвинила Россию в нарушении санкционного режима против КНДР.

Также она заявила о причастности России к отравлению старшего брата северокорейского лидера.