Ещё
Небензя опроверг обвинения США в обходе санкций против КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Небензя опроверг обвинения США в обходе санкций против КНДР 

Газета.Ru + ещё 19 17 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва отвергает обвинения Соединенных Штатов в нарушении санкционного режима против Северной Кореи, передает РИА «Новости».
По словам российского постпреда, «в изначальном докладе» действительно содержались обвинения в отношении российского танкера.
"По танкеру «Патриот» — сама группа экспертов подтвердила, что он не нарушал санкционного режима", — сказал Небензя.
Также она назвал «ложью» обвинения в том, что Россия полностью удалила «кусок по нарушениям российских компаний».
"Он в неизменном виде в докладе, только в конфиденциальном приложении с развернутой информацией", — уточнил Небензя.
Ранее американский постпред при ООН Никки Хейли обвинила Россию в нарушении санкционного режима против КНДР.
Также она заявила о причастности России к отравлению старшего брата северокорейского лидера.
Газета.Ru: последние новости
Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Израиль Путин сравнил ситуацию с миграцией в Европе и России Путин выразил соболезнования близким экипажа сбитого в Сирии Ил-20
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нетаньяху выступил с предложением к Путину по Ил-20792
Израилю захотели показать силу «Искандеров»509
Умер отец Харламова52
Путин сделал заявление после крушения российского Ил-20681
Отказ от новых санкций, россияне без работы и другие события дня3
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение