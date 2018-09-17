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В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
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Захарова отреагировала на обвинения Хейли в причастности РФ к убийству брата Ким Чен Ына 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова репликой про американского президента Джона Кеннеди прокомментировала обвинения постпреда США при ООН Никки Хейли в адрес Москвы, которая, по ее словам, содействовала убийству Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
>> Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына
"По всей видимости, приближаемся к разгадке убийства Кеннеди", — написала Захарова в понедельник в Facebook.
Ранее в понедельник Хейли обвинила Россию в том, что та содействовала спецслужбам КНДР в убийстве старшего брата Ким Чен Ына. "Когда Северная Корея исполнила убийство Ким Чен Нама, это было при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее", — сказала она на заседании Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Пхеньяна.
Ким Чен Нам скончался 13 февраля 2017 года по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. По сообщениям полиции, он жаловался на сильное головокружение, рассказав, что некто брызнул ему в лицо неизвестной жидкостью, после чего скрылся. Власти Малайзии заявили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX.
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