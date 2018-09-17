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США призвали Россию продемонстрировать стремление к денуклеаризации КНДР
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США призвали Россию продемонстрировать стремление к денуклеаризации КНДР 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
ООН, 17 сен — РИА Новости. США призывают Россию продемонстрировать стремление к полной денуклеаризации КНДР, заявила постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли.
"Окончательная, полностью проверяемая денуклеаризация Северной Кореи — это важнейшая цель международного сообщества. Доказательства больше не позволяют нам доверять словам России, что она разделяет эту цель. Россия сейчас должна продемонстрировать своими действиями, что она разделяет наши цели в Северной Корее", — сказала она, выступая на заседании СБ ООН по КНДР.
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