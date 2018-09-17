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«Кризис между Россией и Украиной будет преодолен»
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Кризис между Россией и Украиной будет неизбежно преодолен, заявили в МИД 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кризис в отношениях между Россией и Украиной будет неизбежно преодолен, но восстанавливать отношения, очевидно, придется уже с более ответственными украинскими политиками, заявил в понедельник МИД РФ.
В понедельник президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией от 31 мая 1997 года.
"Исходим из того, что народам России и Украины самой исторической судьбой предначертано жить в добрососедстве. К этому их побуждают и многовековое совместное прошлое, тесные духовные, культурные и родственные узы. Нынешний кризис между нашими странами неизбежно будет преодолен. Однако восстанавливать отношения, очевидно, придется уже с другими, более ответственными украинскими политиками", — говорится в комментарии на сайте российского МИД.
"В соответствии с положениями договора в случае официального поступления такого уведомления в наш адрес документ прекратит свое действие с 1 апреля 2019 года", — отметили в российском дипведомстве.
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