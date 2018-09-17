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Путин рассказал о принятом решении по Идлибу
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Путин согласовал с Эрдоганом решение по Идлибу 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 16 4 часа назад
Президент России Владимир Путин заявил, что вышел на «серьезное и согласованное» решение с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации в сирийской провинции Идлиб.
>> Встреча Путина и Эрдогана затянулась
«Вышли с Эрдоганом на серьезно и согласованное решение по Идлибу», — сказал Путин, передает РИА «Новости».
По его словам, Россия с Турцией решили создать вдоль линии соприкосновения между вооруженной оппозицией в Идлибе и сирийской правительственной армией демилитаризованную зону. Зону размером 15-20 километров будет контролировать российская военная полиции и ВС Турции.
В понедельник Путин встречается в Сочи с Эрдоганом. Главной темой беседы лидеров стала ситуация в сирийском Идлибе.
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