Путин рассказал о принятом решении по Идлибу

Президент России Владимир Путин заявил, что вышел на «серьезное и согласованное» решение с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации в сирийской провинции Идлиб.
«Вышли с Эрдоганом на серьезно и согласованное решение по Идлибу», — сказал Путин, передает РИА «Новости».
По его словам, Россия с Турцией решили создать вдоль линии соприкосновения между вооруженной оппозицией в Идлибе и сирийской правительственной армией демилитаризованную зону. Зону размером 15-20 километров будет контролировать российская военная полиции и ВС Турции.
В понедельник Путин встречается в Сочи с Эрдоганом. Главной темой беседы лидеров стала ситуация в сирийском Идлибе.