Путин рассказал о принятом решении по Идлибу

Путин согласовал с Эрдоганом решение по Идлибу

«Вышли с Эрдоганом на серьезно и согласованное решение по Идлибу», — сказал Путин, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия с Турцией решили создать вдоль линии соприкосновения между вооруженной оппозицией в Идлибе и сирийской правительственной армией демилитаризованную зону. Зону размером 15-20 километров будет контролировать российская военная полиции и ВС Турции.

В понедельник Путин встречается в Сочи с Эрдоганом. Главной темой беседы лидеров стала ситуация в сирийском Идлибе.