Путин предложил Эрдогану поискать решения сложных вопросов

Российско-турецкие переговоры на высшем уровне проходят в сочинской резиденции президента России «Бочаров ручей» в понедельник, 17 сентября.

В начале переговоров Владимир Путин напомнил Эрдогану, что в России он был ровно год назад, при этом в целом лидеры встречаются регулярно.

"Наши отношения развиваются весьма энергично и позитивно", — оценил Путин. По его словам, торгово-экономические связи растут достаточно быстрыми темпами.

"Это касается нашего сотрудничества по линии безопасности, особенно в регионе. И на международной арене в широком смысле этого слова", — также сказал Путин.

"Вопросов много, причем есть и сложные вопросы", — продолжил российский лидер и предложил не только обменяться мнениями по всему этому комплексу вопросов, «но и поискать решения там, где их пока нет».

Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, особенно отметил солидарность Москвы и Анкары в региональных вопросах.

"Думаю, что не только регион, но и весь мир устремил взгляды на нашу сегодняшнюю встречу", — заявил Эрдоган, подчеркнув таким образом важность переговоров.

"Заявление, с которым мы выступим после встречи в Сочи, считаю, будет новой надеждой для региона", — сказал президент Турции.

Одной из важных международных тем переговоров, как ожидается, станет ситуация в сирийском Идлибе — это единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований.

Перед приездом в Сочи Эрдоган заявил, что выступает за поиск решения ситуации в Идлибе совместно с Россией и коалицией и надеется на позитивный диалог с президентом России. «Давайте вместе предпринимать шаги против террористов, отделив их от умеренной оппозиции», — заявил турецкий лидер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что острая ситуация, которая складывается в провинции Идлиб, требует серьезного разговора на высшем уровне. «Ситуация сложная, скажем так, определенное различие в подходах есть, поэтому требует очень серьезного разговора на высшем уровне», — отметил Песков.

Российский лидер не раз заявлял, что безусловный приоритет — окончательная ликвидация терроризма в Сирии. «Главная задача на данном этапе — изгнать боевиков из провинции Идлиб, где их присутствие несет прямую угрозу безопасности сирийских граждан и жителей всего региона», — заявил Путин 7 сентября по итогам саммита Турция — Россия — Иран.

Тогда президенты Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани приняли Тегеранскую декларацию, вновь призвав террористов сложить оружие.

Еще одна тема переговоров — энергетика. В частности, лидеры могут обсудить реализацию проектов по строительству «Турецкого потока» и АЭС «Аккую». Об этом журналистам рассказал министр энергетики РФ Александр Новак.