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Путин заявил, что отношения с Турцией развиваются энергично и позитивно
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Путин заявил, что отношения с Турцией развиваются энергично и позитивно 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
СОЧИ, 17 сен — РИА Новости. Отношения РФ и Турции развиваются энергично и позитивно, это касается торговли, безопасности на международной арене, но есть и сложные вопросы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Наши отношения развиваются весьма энергично и позитивно. Это касается торгово-экономических связей, они растут достаточно быстрыми темпами, объемы. Это касается нашего сотрудничества по линии безопасности, особенно в регионе и на международной арене в широком смысле. Вопросов очень много, причем есть и сложные вопросы. Я очень рад вас видеть для того, чтобы не только обменяться мнениями по всему этому комплексу вопросов, но и поискать решения там, где их пока нет", — сказал Путин.
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