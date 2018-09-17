Путин заявил, что отношения с Турцией развиваются энергично и позитивно

"Наши отношения развиваются весьма энергично и позитивно. Это касается торгово-экономических связей, они растут достаточно быстрыми темпами, объемы. Это касается нашего сотрудничества по линии безопасности, особенно в регионе и на международной арене в широком смысле. Вопросов очень много, причем есть и сложные вопросы. Я очень рад вас видеть для того, чтобы не только обменяться мнениями по всему этому комплексу вопросов, но и поискать решения там, где их пока нет", — сказал Путин.