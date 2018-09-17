Ещё
Пушков сказал, за что США стоит извиниться перед Украиной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков сказал, за что США стоит извиниться перед Украиной 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Соединенным Штатам есть за что извиниться, но не перед нынешними киевскими властями, а перед украинским народом, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-президента Украины Леонида Кучмы. И извиняться, по его мнению, перед украинцами должен не Дональд Трамп, а Барак Обама.
«Кучма просто привлекает внимание к своей персоне», — подчеркнул председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Тема Будапештского меморандума — искусственная. Его подписали в 1994 году, он не был ратифицирован участниками и носит декларативный характер. В мире было подписано немало деклараций, которые в силу изменений политических условий остались в основном на бумаге», — объяснил собеседник.
Трамп не будет извиняться перед Украиной, уверен Пушков. «Ему это вообще не свойственно. И тем более перед Украиной, которая является клиентом США, полностью зависит от финансовых займов у западных государств и американской военной помощи», — добавил он.
«За что Штаты действительно могли бы извиниться, но не перед нынешним режимом, а перед всем украинским народом — это за то, что они во время Евромайдана дали ощущение, что Украина сейчас превратится в любимого племянника США, на которого посыплется золотой дождь из кредитов, инвестиций и так далее. Но Евросоюз и НАТО не станут принимать с свои ряды страну, которая постоянно требует денег и ничего не может им дать кроме потока мигрантов», — подчеркнул Пушков. Появление того же Джона Маккейна на майдане и слова поддержки со стороны американских политиков дезориентировали Украину и украинское население, уверен он.
«Но Трамп за это не несёт ответственность. Это должен делать Обама и другие политики, которые дезориентировали, обманули украинское население, дав ему обязательства, которые они и не собирались выполнять», — подчеркнул собеседник.
«Главная задача для них была — оторвать Украину от России. А какой ценой для самой Украины — это американцев не волновало», — резюмировал Пушков.
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Леонид Кучма призвал президента США Дональда Трампа извиниться перед Киевом за якобы невыполнение Будапештского меморандума.
Напомним, подписанный 5 декабря 1994 года лидерами России, Украины, США и Великобритании Будапештский меморандум по сути стал документом, лишившим Украину ядерного оружия.
Между тем замдиректора правового департамента МИД России Игорь Панин пояснил, что тезис о нарушении Москвой Будапештского меморандума, в котором Украина регулярно обвиняет Россию, несостоятелен. Дело в том, что данный меморандум не является международным договором и не налагает допобязательств на государства помимо тех, что имелись у них на момент подписания.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Абэ «на всякий случай» напомнил Путину позицию Японии по Курилам Кучма назвал выгоду России от разрыва Минских соглашений Россия наотрез отказалась выполнять требование США для невведния «жестких санкций»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю103
Запад резко отреагировал на доклад России по MH17103
Киев отреагировал на обвинения РФ по MH17301
Николай Носков госпитализирован2
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17251
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
03:24
Запад резко отреагировал на доклад России по MH17
В мире
04:55
Минобороны заявило о фальсификации видео по MH17
Армия
00:45
Николай Носков госпитализирован
Шоу-бизнес
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
06:32
Киев отреагировал на обвинения РФ по MH17
В мире Украина
37:27
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17
Армия Войска
04:50
Порошенко разорвал дружбу с Россией
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение