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Украина намерена прекратить действие договора с Россией по Азовскому морю
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Украина намерена прекратить действие договора с Россией по Азовскому морю 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
РИА НОВОСТИ. КИЕВ НАМЕРЕН ПРЕКРАТИТЬ ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА С РФ ПО АЗОВСКОМУ МОРЮ, НО СРОКИ НЕ НАЗЫВАЕТ — ГЛАВА МИД УКРАИНЫ
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