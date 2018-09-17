Ещё
Милонов уточнил свои слова о сухом законе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Милонов уточнил своё предложение ввести в России сухой закон 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Nation News уточнил своё предложение ввести в России сухой закон.
«На сегодняшний день я говорю об этом как о проблеме, высказываю свою точку зрения и высказываю, что закон должен быть», — отметил он.
По словам парламентария, он понимает, что в таком виде закон принимать не будут.
«Но пусть хоть задумаются, что алкоголизм является самым распространённым заболеванием в нашей стране — в отдельных регионах до 50%», — пояснил он.
Милонов считает, что это не только медицинское, но и социальное заболевание.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал RT инициативу Милонова.
RT на русском: последние новости
Центризбирком взял тайм-аут на изучение жалоб и обращений на выборах в Приморье Памфилова заявила об отсутствии сомнений в том, что выборы главы Приморья состоялись В МИД Венгрии назвали темы переговоров Путина и Орбана 18 сентября
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю102
Запад резко отреагировал на доклад России по MH1797
Киев отреагировал на обвинения РФ по MH17301
Николай Носков госпитализирован2
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17250
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
04:55
Минобороны заявило о фальсификации видео по MH17
Армия
00:45
Николай Носков госпитализирован
Шоу-бизнес
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
06:32
Киев отреагировал на обвинения РФ по MH17
В мире Украина
37:27
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17
Армия Войска
04:50
Порошенко разорвал дружбу с Россией
В мире Украина
Минобороны: сбившая MH17 ракета произведена в Подмосковье
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение