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В Госдуме высказались о последствиях разрыва Украиной договора о дружбе с РФ
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В Госдуме высказались о последствиях разрыва Украиной договора о дружбе с РФ 

Аргументы Недели + ещё 1 2 часа назад
Фото: Аргументы Недели
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников высказался в понедельник о последствиях разрыва договора о дружбе между Россией и Украиной.
По словам политика, данное изменение приведет к отсутствию гарантии в соблюдении прав граждан Украины, которые проживают на территории РФ, а также русских, проживающих на украинской территории. Калашников убежден, что договор о дружбе между странами может быть вновь подписан лишь после смены власти на Украине. Как отмечает РИА «Новости», ссылаясь на слова парламентария, глава Украины Петр Порошенко, который сегодня подписал указ о разрыве договора, лишний раз продемонстрировал, что «плевать он хотел на все эти права и интересы украинцев».
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