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Тараканов стал сенатором от Тюменской области
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Тараканов стал сенатором от Тюменской области 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о наделении полномочиями члена Совета Федерации РФ Павла Тараканова, который занимал пост заместителя главы региона, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора.
"Он (Тараканов) сменит на этом посту Степана Киричука и будет представлять исполнительную власть региона в Совете Федерации на срок полномочий губернатора. Постановление вступает в силу с 27 сентября текущего года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Тараканов — уроженец Кишинева, окончил Чеченский государственный университет. С 2006 по 2007 год он занимал пост помощника председателя правительства и помощника президента Чеченской Республики. В 2007 году Тараканов занял кресло депутата Госдумы от Тюменской области. С февраля 2012 года он занимал должность замгубернатора, руководителя представительства правительства Тюменской области в органах государственной власти РФ.
Киричук представлял в Совфеде администрацию Тюменской области с марта 2005 года, он занимал должность первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
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